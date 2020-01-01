Музеи и театры Нью-Йорка закрыты

Накануне власти штата запретили собрания с участием 500 человек и более в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Нью-Йорке отменили мероприятия с участием 500 человек

Главные сценические площадки, театры, музеи и оркестры Нью-Йорка приостанавливают работу и выступления из-за COVID-19.

"Начиная с завтра, 13 марта, мы закрываем Музей искусств Метрополитан на Пятой авеню, его отделения – музей современного искусства Бройер и монастырь, чтобы поддержать усилия городских властей Нью-Йорка, направленные на сдерживание распространения коронавируса", - указывается в четверг, 12 марта, в Twitter Музея искусств Метрополитан.

Дирекция не уточняет сроки возобновления работы, но обещает объявить о следующих шагах в начале следующей недели.

По тем же причинам паузу в работе сделали Карнеги-холл и Метрополитен-опера. Нью-Йоркский филармонический оркестр отменил все концерты до конца марта. Его примеру последовал Симфонический оркестр Сиэтла.

Аналогичные меры принимаются и в других штатах. Так, парк развлечений Disneylandв штате Калифорния приостанавливает свою работу с 14 марта до конца этого месяца. Парк аттракционов UniversalStudios, расположенный около Лос-Анджелеса, закрывается в надежде возобновить работу 28 марта. Зоопарк Лос-Анджелеса прекратит прием посетителей 13 марта на неопределенный срок.

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1459, умерли 39 человек, сообщила в четверг, 12 марта, телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в дипломатической миссии при ООН в Нью-Йорке.

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