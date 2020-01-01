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ЕС продлил индивидуальные санкции против России

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Совет Евросоюза продлил на полгода индивидуальные санкции против России "за подрыв суверенитета Украины".
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
dpa

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций РФ, которые в Евросоюзе считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", - сообщил дипломатический источник в институтах ЕС.

Эти санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что США вывели из-под санкций ряд российских компаний. Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

 

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Теги: ЕС, Евросоюз, санкции, Европейский Cоюз, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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