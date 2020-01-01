ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет Евросоюза продлил на полгода индивидуальные санкции против России "за подрыв суверенитета Украины".

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении лиц и организаций РФ, которые в Евросоюзе считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

"Решение о продлении состоялось. Скоро последует официальное коммюнике", - сообщил дипломатический источник в институтах ЕС.

Эти санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что США вывели из-под санкций ряд российских компаний. Американский минфин исключил из санкционного списка российские компании, которые попали в него из-за ядерной программы КНДР.

Отметим, в феврале в США объявили о введении санкций против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью. В РФ их назвали незаконными.

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