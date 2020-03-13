В Ираке заявили о гибели силовиков из-за ударов США

Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами.

В результате американских авиаударов в Ираке по объектам группировки Катаиб Хезболла погибли шесть человек – пять сотрудников иракских служб безопасности и мирный житель. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракских военных.

Утверждается, что погибли трое солдат и двое полицейских. Еще 11 иракских бойцов получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами. Также он созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с авиаударами.

В свою очередь президент Ирака Бархам Салих осудил "иностранные бомбардировки", которые были направлены на объекты на территории страны. По его мнению, произошло нарушение национального суверенитета Ирака.

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Накануне США нанесли авиаудары по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболла в Ираке. В Пентагоне назвали эти действия "пропорциональным ответом" на обстрел военной базы Эт-Таджи, в результате которых погибли три человека, включая двух американских военных

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