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Количество жертв Covid-19 превысило пять тысяч

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Новым вирусом уже заразились почти 138 тысяч человек, половина из которых уже излечились.
Количество жертв Covid-19 превысило пять тысяч

Жертвами коронавируса в мире стали более пять тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer по состоянию на пятницу, 13 марта.

Так, по состоянию на 13.30 в мире Covid-19 заразились 137 690 человек, 5080 из них - умерли.

С начала суток от коронавируса скончались 106 человек, в том числе 85 - в Иране, 8 – в Китае, 5 – в Южной Корее, 4 – в Испании, 3 – в Индонезии, 1 – в Гонконге.

При этом излечились от коронавируса 70 690 человек.

В Украине официально подтверждены только три случая заболевания коронавирусом: два в Черновицкой области и один в Житомирской.

 

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Теги: заболевание, жертвы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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