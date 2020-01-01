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ЕС признал невозможность остановить коронавирус

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала коронавирус Covid-19 шоком для экономики ЕС.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
 
Остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно, о чем заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет в пятницу, 13 марта, FXStreet.
 
Также глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус.
 
"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.
 
Еще глава ЕК отметила, что COVID-19 стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. 
 
По ее словам, Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.
 
Ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард спрогнозировала крупный экономический шок от коронавируса. 

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Теги: пандемия, Еврокомиссия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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