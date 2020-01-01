ЕС признал невозможность остановить коронавирус

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала коронавирус Covid-19 шоком для экономики ЕС.

Остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно, о чем заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет в пятницу, 13 марта, FXStreet.

Также глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на коронавирус.

"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.

Еще глава ЕК отметила, что COVID-19 стал крупнейшим шоком для экономики ЕС.

По ее словам, Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

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