Трамп объявит в США режим ЧС из-за коронавируса - СМИ

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 13 марта, объявит режим общенациональной чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Отмечается, что введение режима ЧС позволит использовать федеральные средства для помощи штатам и муниципалитетам.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что намерен провести в 15:00 (21:00 по Киеву) в Белом доме пресс-конференцию, посвященную коронавирусу.

По данным американских СМИ, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

Напомним, с 13 марта Трамп на 30 дней запретил въезд в США из Европы на 30 дней.