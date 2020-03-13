Трюдо заявил, что у него не выявили коронавирус

Ранее у жены Джастина Трюдо выявили COVID-19. Она вместе с мужем будет находиться на домашнем карантине в течение двух недель.

У Джастина Трюдо не выявили коронавирус Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом он заявил во время обращения к нации в пятницу, 13 марта.

"Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса", - сказал Трюдо.

Также Трюдо рекомендовал канадцам не путешествовать за границу.

"Мы рекомендуем канадцам не покидать территорию страны без особых на то причин", - добавил премьер.

В свою очередь парламент Канады приостановил работу до 20 апреля, пишет Huffington Post Canada.

Решение единогласно приняли все политические партии, представленные в канадском парламенте.

Отмечается, что остановка законодательного органа не повлияет на работу правительства. Министры по-прежнему будут иметь право расходовать госсредства для реагирования на вспышку коронавируса.

"Мы столкнемся с этим вместе, и мы справимся с этим вместе", - заявил лидер либеральной палаты Пабло Родригес.

Напомним, что ранее у жены Джастина Трюдо Софи обнаружили коронавирус. Женщина заболела после визита в Лондон.

Тогда Джастин Трюдо ушел в самоизоляцию, но продолжил работать дистанционно.

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