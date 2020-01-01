В Италии за сутки рекордная смертность от COVID-19

В стране зафиксировали 250 умерших за сутки и более 1200 с начала вспышки коронавируса. Общее число инфицированных достигло почти 15 тысяч.

В Италии за сутки скончались 250 человек

В Италии за сутки 13 марта от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек. Всего с начала вспышки умерли 1266 человек, заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных с момента начала вспышки в Италии достигло 17660 человек, из них на данный момент болеют 14 955 человек, 1439 вылечились.

Боррелли уточнил, что средний возраст умерших более 80 лет. Прирост заражений сохраняет достаточно высокие темпы.

По данным специалистов, 20% всех жертв коронавируса в мире приходятся на Италию.

Напомним, вспышка коронавируса в стране началась 21 февраля. До настоящего момента в Италии было сделано почти десять тысяч анализов на коронавирус.

Ранее сообщалось о 1016 жертвах и 12839 заразившихся.

С 10 марта власти страны ввели строгие карантинные меры, в том числе запрет на передвижение населения. Позже были закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, а также бары и рестораны. В Италии от коронавируса умерла украинка – соцсети

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet