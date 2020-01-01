Трамп намерен пройти тест на коронавирус

Американский лидер подчеркнул, что не имеет симптомов заражения новым коронавирусом, но сделает диагностику в любом случае.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятнее всего" в скором времени пройдет тест на коронавирус. Об этом он рассказал на пресс-конференции 13 марта.

"Вероятнее всего, да", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

При этом американский лидер подчеркнул, что решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником, у которого позднее был диагностирован коронавирус.

"Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае <...> Довольно скоро, мы работаем над этим", - отметил Трамп.

По последним данным, в стране зафиксировали 2033 случая заражения новым коронавирусом и 47 летальных исходов.

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