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Трамп намерен пройти тест на коронавирус

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Американский лидер подчеркнул, что не имеет симптомов заражения новым коронавирусом, но сделает диагностику в любом случае.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятнее всего" в скором времени пройдет тест на коронавирус. Об этом он рассказал на пресс-конференции 13 марта.
 
"Вероятнее всего, да", -  указал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.
 
При этом американский лидер подчеркнул, что решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником, у которого позднее был диагностирован коронавирус.
 
"Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае <...> Довольно скоро, мы работаем над этим", - отметил Трамп.
 
Он также заявил, что не имеет симптомов заражения новым коронавирусом и напонил об отрицательном тесте на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару.
 
Ранее Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в США, чтобы противодействовать распространению коронавируса. 
 
По последним данным, в стране зафиксировали 2033 случая заражения новым коронавирусом и 47 летальных исходов.

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Теги: США, диагностика, тест, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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