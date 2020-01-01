Трамп намерен пройти тест на коронавирус
Американский лидер подчеркнул, что не имеет симптомов заражения новым коронавирусом, но сделает диагностику в любом случае.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятнее всего" в скором времени пройдет тест на коронавирус. Об этом он рассказал на пресс-конференции 13 марта.
"Вероятнее всего, да", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.
При этом американский лидер подчеркнул, что решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником, у которого позднее был диагностирован коронавирус.
"Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае <...> Довольно скоро, мы работаем над этим", - отметил Трамп.
Он также заявил, что не имеет симптомов заражения новым коронавирусом и напонил об отрицательном тесте на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару.
Ранее Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в США, чтобы противодействовать распространению коронавируса.
По последним данным, в стране зафиксировали 2033 случая заражения новым коронавирусом и 47 летальных исходов.
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