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Орбан обвинил иностранцев в распространении COVID-19 в Венгрии

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Будапешт вышлет двух заболевших иранских студентов, которые нарушили карантин и вышли на улицу без масок.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
 
Премьер-министр Венгрии и глава правящей националистической партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз Виктор Орбан в пятницу, 13 марта, выступил с утверждением, что иностранцы и мигранты виноваты в распространении коронавируса COVID-19 в этой стране.
 
"Наш опыт показывает, что заболевание занесено главным образом иностранцами и что оно распространяется среди иностранных граждан", - заявил Орбан.
 
По данным на 14 марта, в Венгрии зафиксировано всего 19 инфицированных коронавирусом, девять из них - граждане Ирана (преимущественно обучающиеся в венгерских вузах по стипендиям), один - подданный Великобритании, остальные девять - граждане Венгрии.
 
В интервью одной из радиостанций Орбан, сделав отсылку к этим университетским учащимся, объяснил, почему Венгрия на время приостановила работу своих вузов, но не школ.
 
При этом в министерстве внутренних дел страны 13 марта заявили, что из страны будут высланы два иранских студента, после того как они нарушили карантин в одном из медучреждений, покинув его без масок.
 
Учащихся вышлют, как только позволит состояние их здоровья, и запретят им въезд в страну на три года.
 
 
Орбан известен своей антимиграционной риторикой. Год назад, в феврале 2019 года, в Еврокомиссии даже обвинили политика в том, что правительство Венгрии под руководством премьера распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".
 
Между тем экономика Венгрии развивается, в частности, благодаря большим объемам экспортно-импортных операций с зарубежными странами, в том числе с Германией.
 
В 2019 году венгерские фирмы и потребители купили немецких товаров на 27 миллиардов евро, при этом германо-венгерский товарооборот составил почти 55,9 миллиарда евро.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Венгрия, мигранты, Виктор Орбан, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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