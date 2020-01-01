Автобус направлялся из Стамбула в город Адана. Он врезался в стоявший грузовик и съехал в кювет.

В Турции на трассе Аксарай – Адана попал в аварию пассажирский автобус. Пострадали 44 человека, включая двух водителей, сообщает телеканал Haber Turk в субботу, 14 марта.

Отмечается, что автобус направлялся из Стамбула в город Адана. На 17-м километре трассы он врезался в стоявший грузовик и съехал в кювет.

На место происшествия немедленно выехали пожарные и спасатели.

Микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом. Пострадали несколько десятков человек. Погибли украинцы 23 и 26 лет.

Cмотрите фотогалерею: В Турции 44 человека пострадали в ДТП с автобусом

Ранее на этой неделе в Словакии на трассе возле города Ружомберок в ДТП погибли двое украинцев. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами столкнулся с рейсовым автобусом. Также 30 человек пострадали.

Также в селе Лиманка под Одессой водитель BMW на скорости выехал на трамвайные пути и столкнулся со столбом. Тогда погибли два человека, включая беременную женщину.

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