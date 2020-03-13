Трамп проведет экстренное совещание с лидерами G7

Американский лидер обсудит с главами стран Большой семерки проблему коронавируса. Общение будет проходить в режиме видеоконференции.

Президент США Дональд Трамп в начале следующей недели обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами G7. Как сообщил 13 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, общение пройдет в режиме видеоконференции.

Дир отметил, что американский лидер в пятницу обсудил по телефону проблему COVID-19 с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Президент Трамп согласился провести видеоконференцию по коронавирусу со всеми лидерами G7 в начале следующей недели", - написал предствитель Белого дома в Twitter.

Ожидается, что экстренное совещание в формате видеоконференции состоится в понедельник, 16 марта.

President Trump agreed to host a videoconference on the coronavirus with all of the G7 leaders early next week. — Judd Deere (@JuddPDeere45) March 13, 2020

По последним данным, в стране зафиксировали более двух тысяч случаев заражения COVID-19 и 47 летальных исходов.

Коронавирус распространился в более чем 110 странах. По последним официальным данным, в мире заразились около 134 тысяч человек, более пяти тысяч скончались.

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