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Трамп проведет экстренное совещание с лидерами G7

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Американский лидер обсудит с главами стран Большой семерки проблему коронавируса. Общение будет проходить в режиме видеоконференции.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп в начале следующей недели обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами G7. Как сообщил 13 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, общение пройдет в режиме видеоконференции. 
 
Дир отметил, что американский лидер в пятницу обсудил по телефону проблему COVID-19 с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
 
"Президент Трамп согласился провести видеоконференцию по коронавирусу со всеми лидерами G7 в начале следующей недели", - написал предствитель Белого дома в Twitter.
 
Ожидается, что экстренное совещание в формате видеоконференции состоится в понедельник, 16 марта.
 
Ранее сообщалось, что Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в США, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

По последним данным, в стране зафиксировали более двух тысяч случаев заражения COVID-19 и 47 летальных исходов.

Коронавирус распространился в более чем 110 странах. По последним официальным данным, в мире заразились около 134 тысяч человек, более пяти тысяч скончались.

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Теги: США, видеочат, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус, большая семерка, G7, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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