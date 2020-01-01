В мире более 145 тысяч зараженных COVID-19

Странами с наибольшим количеством инфицированных остаются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

На этой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса

По состоянию на утро субботы коронавирусом COVID-19 заразились 145369 человек, выздоровели 71689, скончались 5429. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса 14 марта.

Странами с наибольшим количеством инфицированных остаются Китай (80971 человек), Италия (17660), Иран (11364) и Южная Корея (8086).

Самое стремительное распространение вируса наблюдается в Европе. Так, в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Выздоровели только 10 человек, умерли – 78.

В Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, четыре летальных случая и 21 выздоровевший.

Число зараженных во Франции увеличилось на 1383. За сутки никто не выздоровел.

В Швейцарии за сутки насчитали 487 новых больных и семь смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.

В Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране. Там также никто не вылечился.

Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.

Ранее на этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19.

Как известно, в Украине официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.

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