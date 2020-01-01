Литва и Латвия закрывают границы для иностранцев из-за COVID-19

В странах предпринимают ряд ограничительных мер, чтобы бороться с распространением коронавируса.

В Латвии правительство вводит ряд ограничений с 17 марта в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Delfi в субботу, 14 марта.

В частности, будут запрещены сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу. При этом латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы получат возможность покинули Латвию.

В Латвии запрещают проведение всех публичных мероприятий, а неорганизованные мероприятия с количеством участников до 50 человек должны заканчиваться до 23 часов вечера. Экзамены в школах переносят на май.

В свою очередь, правительство Литвы вводит двухнедельный общенациональный карантин, пишет LTR. Ограничительные меры также включают закрытие границ для иностранных граждан и магазинов, кроме аптек и продовольственных товаров, а также запрет публичных мероприятий.

Работодателям рекомендовали переводить сотрудников на дистанционную работу. В Литве будут закрыты учебные заведения, театры, музеи, кинотеатры, спортзалы и подобные заведения.

Напомним, что ранее Дональд Трамп запретил гражданам стран ЕС въезжать в США, а затем расширил запрет на граждан Британии и Ирландии. Каждого американца, вернувшегося из-за границы, будут тестировать на коронавирус.

Еще сообщалось, что Словакия закрыла границы из-за коронавируса. Румыния также ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса.

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