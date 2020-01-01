Чрезвычайное положение из-за COVID-19 ввели в Румынии

Режим ЧП начнется с 16 марта и продлится 30 дней. Чрезвычайное положение позволит правительству выделить больше денег на борьбу с инфекцией.

В Румынии президент Клаус Йоханнис объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал Romania TV в субботу, 14 марта.

Йоханнис завил, что режим чрезвычайного положения будет введен в понедельник, 16 марта. Ограничения будут длиться 30 дней.

"Я решил объявить чрезвычайное положение в начале следующей недели. Правительство сможет выделить больше денег на медикаменты, на необходимое оборудование. Такая ситуация позволит его закупить", - пояснил президент.

Парламент Румынии принял закон, который позволяет родителям оставаться дома для ухода за детьми в период чрезвычайного положения.

Напомним, что ранее в Венгрии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. На тот момент в стране было зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом. Власти вводят ряд ограничений для недопущения распространения заболевания.

Также сообщалось, что в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп официально объявил общенациональную чрезвычайную ситуацию, открыв доступ к $50 млрд для борьбы с заболеванием.

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