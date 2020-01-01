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В сети из-за COVID-19 вирусным стало видео с премьером Норвегии

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В интернете появилось видео, как Сульберг, забыв об опасности рукопожатий, пытается пожать руку собеседнице. В это время мужчина, стоящий рядом, не позволяет ей этого сделать.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и гендиректор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг попали в курьезную ситуацию во время совместной пресс-конференции. Они попытались пожать руки друг другу, но им помешали. Об этом рассказывает Medialeaks

Издание отмечает, что пресс-конференция, в которой принимала участие премьер, проводилась на фоне смерти первого человека от коронавируса в Норвегии.

Ранее социальная сеть с юмором отнеслась к многочисленным просьбам медиков, не трогать лицо грязными руками. Twitter наводнили рекомендации и советы, как противостоять вредоносной привычке.

А также в интернете распространилось видео, на котором Принц Чарльз избегает рукопожатий. 

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Теги: курьезы, Норвегия, Дипломатия, Коронавирус, рукопожатие
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Источник: korrespondent.net

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