У супруги премьер-министра Испании диагностировали коронавирус

Премьер-министр с супругой пребывают в резиденции и следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения.

Тест на коронавирус показал положительный результат у супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Об этом сообщает в воскресенье, 15 марта, El Pais, со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Испании.

В СМИ сообщают, что состояние Бегоньи - удовлетворительное.

Отмечается, что Гомес восьмого марта участвовала в демонстрации, разрешение которой в разгар эпидемии коронавируса вызвало шквал критики.

Напомним, власти Испании в связи с пандемией коронавируса намерены ввести в стране карантин. Ограничения будут введены с 8.00 утра воскресенья, 15 марта. Испания занимает 5 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире.

Ранее парламент Испании приостановил работу. Коронавирус также нашли у супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи.

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