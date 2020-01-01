У Трампа нет коронавируса

На прошлой неделе американский лидер встречался с бразильской делегацией. После встречи коронавирус обнаружили у представителя президента Бразилии Фабио Вайнгартена.

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат. Об этом, ссылаясь на слова личного врача главы государства Шона Конли, в субботу, 14 марта, сообщает агентство Reuters.

"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19 он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", - говорится в тексте сообщения.

Ранее у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав бразильской делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. В поездке он находился рядом с Трампом и контактировал с ним.

Число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США до 2795, умерли 57 человек. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2725 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.

Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах.

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