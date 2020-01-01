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У Трампа нет коронавируса

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На прошлой неделе американский лидер встречался с бразильской делегацией. После встречи коронавирус обнаружили у представителя президента Бразилии Фабио Вайнгартена.
Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат
Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат. Об этом, ссылаясь на слова личного врача главы государства Шона Конли, в субботу, 14 марта, сообщает агентство Reuters.

"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19 он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", - говорится в тексте сообщения.

Ранее у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав бразильской делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. В поездке он находился рядом с Трампом и контактировал с ним. 

Число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США до 2795, умерли 57 человек. Об этом сообщила в субботу, 14 марта, телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2725 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.

Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах.

 

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Теги: США, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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