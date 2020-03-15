За последние сутки в КНР умерли десять человек

Общее число заболевших в Китае достигло 80 844 человек, выздоровели 66 911, умерли 3 199.

За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек

Число жертв COVID-19 в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

В городе Ухань за прошедшие сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. Зарегистрированные за последние сутки смерти также приходятся на этот город.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран. На этой неделе ВОЗ объявила пандемию в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19.

Как известно, в Украине официально зарегистрированы три случая COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet