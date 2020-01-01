В Казахстане арестовали пранкера: тот изображал больного коронавирусом

Житель Алма-Аты имитировал непрекращающийся кашель и пугал пассажиров метрополитена. В то же время он снимал реакцию окружающих на камеру.

В Казахстане на 10 суток арестовали пранкера, изображавшего больного коронавирусом в метро Sputnik / Анатолий Устиненко

Правоохранительные органы Казахстана арестовали на десять суток пранкера, изображавшего кашляющего больного в метро Алма-Аты и разместившего видео "шутки" в своем Instagram. Об этом, в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба департамента полиции города Алма-Аты.

“Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье “Мелкое хулиганство", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

Решением специализированного межрайонного административного суда города пранкер был арестован на 10 суток.

Перед началом судебного процесса он публично принёс свои извинения гражданам.

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из шести зараженных четверо находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

Ранее Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили претенденту в кандидаты на президентских выборах в США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг.

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