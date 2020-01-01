Эстония запрещает иностранцам въезд в страну

Иностранцам разрешается использовать страну в целях транзита, если у них не обнаружены симптомы.

Правительство Эстонии запретило въезд в Украину иностранных граждан в целях нераспротстрания коронавируса, пишет в воскресенье, 15 марта, Reuters

Отмечается, что с 17 марта въезд в страну будет разрешено гражданам, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.

Уехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

Также речь идет о том, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

Стоит отметить, что по последним данным в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавируса.

Как известно, Словакия закрыла границы из-за коронавируса. Румыния также ввела меры на границе в связи с распространением вируса.

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