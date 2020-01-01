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Эстония запрещает иностранцам въезд в страну

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Иностранцам разрешается использовать страну в целях транзита, если у них не обнаружены симптомы.
В стране уже 115 инфицированных коронавирусом
В стране уже 115 инфицированных коронавирусом
 
Правительство Эстонии запретило въезд в Украину иностранных граждан в целях нераспротстрания коронавируса, пишет в воскресенье, 15 марта, Reuters
 
Отмечается, что с 17 марта въезд в страну будет разрешено гражданам, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.
 
Уехать из страны разрешено всем.
 
Правительство заявило, что планирует двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.
 
Также речь идет о том, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.
 
Стоит отметить, что по последним данным в Эстонии зарегистрировано 115 случаев заражения коронавируса.
 
Напомним, Литва и Латвия также закрывают границы для иностранцев из-за COVID-19.
 
Как известно, Словакия закрыла границы из-за коронавируса. Румыния также ввела меры на границе в связи с распространением вируса.

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Теги: Эстония, граница, иностранцы, контроль, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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