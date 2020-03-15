Польша закрывает границу с Украиной: кого пропустят

Польша разрешит въезд только своим гражданам, иностранцам, являющимися супругами или детьми граждан республики и некоторым другим категориям.

Польша закрыла на границе с Украиной семь пунктов пропуска с воскресенья, 15 марта, пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Польша прекращает пограничном движении на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 и до дальнейшего уведомления на следующих пограничных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

В перечень пропускных пунктов вошли Долгобичув-Угринов – автомобильный, Зосин-Устилуг – автомобильный, Хребне-Рава-Русская – железнодорожный, Медика-Шегини - автомобильный/пеший, Кросценко-Смильница – автомобильный, Кросценко-Хыров – железнодорожный, Будомеж-Грушев - автомобильный.

На этих пунктах пропуска в Польшу имеют право въехать только свои граждане, иностранцы, являющимися супругами или детьми граждан страны или находятся под их постоянной опекой, иностранцы которые имеют карту поляка.

Также в страну разрешен въезд главам дипломатических миссий и членам дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица имеющие дипломатический ранг и члены их семей, иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польша, иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые должны работать на тех же условиях, что и граждане, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу, иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

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