COVID-19: озвучены последние данные по числу жертв
Странами-рекордсменами по распространению коронавируса в мире являются Италия, Иран и Южная Корея.
По состоянию на 5:50 воскресенья, 15 марта, число умерших от коронавируса Covid-19 в мире составляет 5,833 человек, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Отмечается и количество зараженных в Китае — там их 80,995 человек. Всего в мире 157,156 человек инфицированы. Избавиться от вируса удалось 73,966 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (21,157), Иран (12,729) и Южная Корея (8,162).
Напомним, за последние сутки в КНР умерли от коронавируса десять человек.
Ранее Корреспондент публиковал онлайн-карту распространения коронавируса COVID-19 в мире.
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