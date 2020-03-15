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COVID-19: озвучены последние данные по числу жертв

Комментариев: 1
Странами-рекордсменами по распространению коронавируса в мире являются Италия, Иран и Южная Корея.
От вируса умерли почти 6 тысяч человек
От вируса умерли почти 6 тысяч человек

 

По состоянию на 5:50 воскресенья, 15 марта, число умерших от коронавируса Covid-19 в мире составляет 5,833 человек, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
 
Отмечается и количество зараженных в Китае — там их  80,995 человек. Всего в мире 157,156 человек инфицированы. Избавиться от вируса удалось 73,966 человек.
 
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (21,157), Иран (12,729) и Южная Корея (8,162).
 
Напомним, за последние сутки в КНР умерли от коронавируса десять человек.
 
 
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Теги: Китай, КНР, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Арсений_Авакян    15.03.2020, 10:33
Оценка:  -1
Арсений_Авакян
Срочная новость.
У Путина обнаружили коронавирус. У него высокая температура. В бреду он постоянно бормочет: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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