РЖД прекратила сообщение с Украиной
Компания “Российские железные дороги“ (РЖД) с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Отмечается, что железнодорожное сообщение прекращено по инициативе украинской и молдавской железнодорожных компаний:
В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов, - говорится в сообщении.
В РЖД не сообщают, когда движения восстановится. Об этом обещают уведомить дополнительно. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.
Напомним, Украина заблокировала границы и прекратила сообщение с внешним миром. Все контакты с внешним миром прекращаются.
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