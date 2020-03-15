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РЖД прекратила сообщение с Украиной

Комментариев: 27
Курсирование поездов остановлено на неопределенный срок.
Поезда перестали ходить между Украиной и РФ
Поезда перестали ходить между Украиной и РФ
depositphotos.com

Компания “Российские железные дороги“ (РЖД) с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что железнодорожное сообщение прекращено по инициативе украинской и молдавской железнодорожных компаний:

В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов, - говорится в сообщении.

В РЖД не сообщают, когда движения восстановится. Об этом обещают уведомить дополнительно. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Напомним, Украина заблокировала границы и прекратила сообщение с внешним миром. Все контакты с внешним миром прекращаются.

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Теги: коронавирус, карантин, Россия, РЖД, железная дорога, Молдов, поезд
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Комментариев (27)
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Арсений_Авакян    15.03.2020, 13:34
Оценка:  +2
Арсений_Авакян
Народ всё равно ездить будет. Как в Крым и ОРДЛО. Или на своём транспорте, или на автобусе до границы, через границу пешком, а дальше опять на автобусе. Просто увеличится нагрузка на автомобильные и пешеходные пункты пропуска.
сергей11    15.03.2020, 13:42
Оценка:  +10
сергей11
Что сейчас украинцу делать в том крыму и тем более в ордле???
Арсений_Авакян    15.03.2020, 13:48
Оценка:  +1
Арсений_Авакян
У многих там родственники есть.
сергей11    15.03.2020, 13:52
Оценка:  +8
сергей11
И прямо сейчас надо к ним переться?? Чтобы подхватить заразу? В один конец - пожалуйста.
Арсений_Авакян    15.03.2020, 13:29
Оценка:  0
Арсений_Авакян
Что не смогли сделать политики, сделал коронавирус.
Da-Gabon    15.03.2020, 13:23
Оценка:  -15
Da-Gabon
И даже Киев - Санкт-Петербург и Киев-Москва?
fulminate    15.03.2020, 13:35
Оценка:  +10
fulminate
Эти надо оставить в дежурном режиме. Только чтобы назад пустыми возвращались и продезинфицированными. Чемодан - вокзал. Нехай щастить)))
fulminate    15.03.2020, 13:23
Оценка:  +13
fulminate
Нехай щастить. Во всем мире эпидемия коронавируса, а на россии ее нет. Общая граница с Китаем есть, огромное количество китайских трудовых иммигрантов есть, а эпидемии нет. Очередные "ихтамнеты"...
ВосставшийИзБана    15.03.2020, 12:28
Оценка:  +21
ВосставшийИзБана
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
ВосставшийИзБана    15.03.2020, 12:28
Оценка:  +20
ВосставшийИзБана
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Путин-Xyйло    15.03.2020, 12:31
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
БМ - тупит как Баден-Баден
solani    15.03.2020, 12:05
Оценка:  -24
solani
Будем надеяться, что не надолго. Я не представляю,как теперь выживать всем тем миллионам , кто вынужден зарабатывать за кордоном. Хотя тут дуреха старая рассказывает, что у нас классно платят, а они бедные не знают и едут за нищенской зарплатой
ПродувКротов    15.03.2020, 12:10
Оценка:  +24
ПродувКротов
В прошлом году граемцу емщей россии пересекли в обоих направлениях 168 000 человек. 70% -из них, это граждане на россии. В этой статистике ничего удивительного нет. Просто на россия нищая и убогая страна третьего мира, в которую можно ездить только по нужде, по большой и малой.
ПродувКротов    15.03.2020, 12:11
Оценка:  +23
ПродувКротов
В свою очередь число туристов в ЕС измерялось миллионами, судя по той же статистике.
сергей11    15.03.2020, 12:21
Оценка:  +20
сергей11
Триллионам...)))
Путин-Xyйло    15.03.2020, 12:30
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
по результатам 2019 года 50% фонда оплаты труда приходится на 20% работников РФии (включая топ менеджеров). 50% работников получают зарплату не выше 12 тыс грн (в пересчете), а их средняя зарплата составляет менее 6 тыс грн (в пересчете).
Путин-Xyйло    15.03.2020, 12:30
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
по результатам 2019 года 50% фонда оплаты труда приходится на 20% работников РФии (включая топ менеджеров). 50% работников получают зарплату не выше 12 тыс грн (в пересчете), а их средняя зарплата составляет менее 6 тыс грн (в пересчете).
ПродувКротов    15.03.2020, 11:54
Оценка:  +25
ПродувКротов
Этот день мы приближали как могли. УРА!
solani    15.03.2020, 11:54
Оценка:  -26
solani
Виолетка, умоляю,не тошни под несколькими никами
solani    15.03.2020, 11:53
Оценка:  -26
solani
ну и как теперь семьям заробитчан выживать, называется - здравствуй ж.. - Новый год.
ПродувКротов    15.03.2020, 11:56
Оценка:  +23
ПродувКротов
Ну вы и тормоз. Что можно поиметь на вашей нищей россии, если доходы в Украине значительно выше.
solani    15.03.2020, 12:00
Оценка:  -26
solani
Совсем мозги пропила
solani    15.03.2020, 12:02
Оценка:  -25
solani
Тебе не понять,как выживать семьям,так-как сама таковой не имеешь. Может поможешь со соей нищенской зарплаты хотя бы одной из них
ПродувКротов    15.03.2020, 12:13
Оценка:  +25
ПродувКротов
В Украине даже минимальная зарплата выше чем у вас на россии. пока вы там 20 лет при путене гордились своим вяличием и пропивали нефтегазодоллары, люди вокруг вас работали. Привыкайте к новой реальности
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