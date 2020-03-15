РЖД прекратила сообщение с Украиной

Курсирование поездов остановлено на неопределенный срок.

Поезда перестали ходить между Украиной и РФ depositphotos.com

Компания “Российские железные дороги“ (РЖД) с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что железнодорожное сообщение прекращено по инициативе украинской и молдавской железнодорожных компаний:

В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов, - говорится в сообщении.

В РЖД не сообщают, когда движения восстановится. Об этом обещают уведомить дополнительно. Пассажирам пообещали вернуть деньги за билеты.

Напомним, Украина заблокировала границы и прекратила сообщение с внешним миром. Все контакты с внешним миром прекращаются.

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