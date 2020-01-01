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Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Идлибе

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Совместное турецко-российское патрулирование на автомобильном пути M4 в Идлибе проводится с целью предотвращения возможных провокаций и причинения вреда гражданскому населению в регионе.
В Идлибе наступило перемирие
В Идлибе наступило перемирие
 
Военнослужащие Турции и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб, где был установлен режим прекращения огня, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
 
 
Совместное турецко-российское патрулирование на автомобильном пути M4 в Идлибе проводится с целью предотвращения возможных провокаций и причинения вреда гражданскому населению в регионе.
 
Напомним, что во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российскои патрулировании в провинции Идлиб.
 
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Теги: Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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