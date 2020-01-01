Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Идлибе

Совместное турецко-российское патрулирование на автомобильном пути M4 в Идлибе проводится с целью предотвращения возможных провокаций и причинения вреда гражданскому населению в регионе.

В Идлибе наступило перемирие

Военнослужащие Турции и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб, где был установлен режим прекращения огня, сообщает Министерство национальной обороны Турции. Совместное турецко-российское патрулирование на автомобильном пути M4 в Идлибе проводится с целью предотвращения возможных провокаций и причинения вреда гражданскому населению в регионе. Напомним, что во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российскои патрулировании в провинции Идлиб.

Корреспондент