В США полиция попросила не совершать преступления во время коронавируса

Департамент полиции Солт-Лейк-Сити попросил прекратить всю уголовную и преступную деятельность до дальнейших указаний.

Полиция города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта, попросила преступников не совершать преступления на время активного распространения коронавируса.

По этому поводу полиция разместила специальное сообщение в Facebook.