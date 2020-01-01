В США полиция попросила не совершать преступления во время коронавируса
Департамент полиции Солт-Лейк-Сити попросил прекратить всю уголовную и преступную деятельность до дальнейших указаний.
Полиция города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта, попросила преступников не совершать преступления на время активного распространения коронавируса.
По этому поводу полиция разместила специальное сообщение в Facebook.
Все из-за подтвержденного случая заражения COVID-19 в городе. Поэтому департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю уголовную и преступную деятельность до дальнейших указаний.
"Выражаем благодарность ожидаемому сотрудничеству в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к нормальному преступному поведению", - пишет полиция.
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