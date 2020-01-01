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В США полиция попросила не совершать преступления во время коронавируса

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Департамент полиции Солт-Лейк-Сити попросил прекратить всю уголовную и преступную деятельность до дальнейших указаний.
Коронавирус в США
Коронавирус в США
 
Полиция города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта, попросила преступников не совершать преступления на время активного распространения коронавируса.
 
По этому поводу полиция разместила специальное сообщение в Facebook.
 
Все из-за подтвержденного случая заражения COVID-19 в городе. Поэтому департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю уголовную и преступную деятельность до дальнейших указаний.
 
 
"Выражаем благодарность ожидаемому сотрудничеству в деле пресечения преступлений и заранее благодарим преступников. Мы сообщим вам, когда вы сможете вернуться к нормальному преступному поведению", - пишет полиция.
 
Напомним, что правоохранительные органы Казахстана арестовали на десять суток пранкера, изображавшего кашляющего больного в метро Алма-Аты и разместившего видео "шутки" в своем Instagram.
 
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Теги: США, Юта, штаты, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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