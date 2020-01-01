В Испании от коронавируса умерли почти 100 человек за сутки

За минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли почти 100 человек, заразились — около 2000, сообщает Aljazeera.

Таким образом, всего в Испании погибли около 300 человек, 7,7 тысяч заразились, среди зараженных: жена премьер-министра Испании Педро Санчеса и министр равных возможностей Ирен Монтеро.

Вечером в субботу, 14 марта, в Испании объявили об ужесточении ограничительных мер для населения в связи со вспышкой коронавируса. Испанцам запрещено покидать свои дома, за исключением: идти на работу или в больницу, покупать еду или предметы первой необходимости, для обслуживания пожилых людей и несовершеннолетних, находящихся под их опекой.