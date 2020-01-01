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В Испании от коронавируса умерли почти 100 человек за сутки

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Испания стала второй после Италии европейской страной по численности заразившихся и умерших от коронавируса.
Коронавирус в Испании
Коронавирус в Испании
 
За минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли почти 100 человек, заразились — около 2000, сообщает Aljazeera.
 
Таким образом, всего в Испании погибли около 300 человек, 7,7 тысяч заразились, среди зараженных: жена премьер-министра Испании Педро Санчеса и министр равных возможностей Ирен Монтеро.
 
 
Вечером в субботу, 14 марта, в Испании объявили об ужесточении ограничительных мер для населения в связи со вспышкой коронавируса. Испанцам запрещено покидать свои дома, за исключением: идти на работу или в больницу, покупать еду или предметы первой необходимости, для обслуживания пожилых людей и несовершеннолетних, находящихся под их опекой.
 
Напомним, что правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса.
 
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Теги: Испания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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