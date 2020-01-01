Первый человек умер от коронавируса в Венгрии

По официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 32 случая заражения вирусом, 159 человек находятся на карантине.

75-летний мужчина стал первым человеком, который умер от коронавируса в Венгрии, сообщает венгерское издание hvg.hu.

Мужчина умер после того, как его доставили в будапештскую больницу в 18 районе венгерской столицы с пневмонией. Ему провели анализ на коронавирус и он оказался положительным.