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Первый человек умер от коронавируса в Венгрии

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По официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 32 случая заражения вирусом, 159 человек находятся на карантине.
Венгрия тоже страдает от коронавируса
Венгрия тоже страдает от коронавируса
 
75-летний мужчина стал первым человеком, который умер от коронавируса в Венгрии, сообщает венгерское издание hvg.hu.
 
Мужчина умер после того, как его доставили в будапештскую больницу в 18 районе венгерской столицы с пневмонией. Ему провели анализ на коронавирус и он оказался положительным.
 
Издание отмечает, что ранее об этом пациенте СМИ не сообщали.
 
По официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 32 случая заражения вирусом. 159 человек находятся на карантине.
 
Венгрия закрыла свои границы с Австрией и Словенией, закрыла все школы и ограничила проведение массовых мероприятий.
 
Напомним, что за минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли почти 100 человек, заразились — около 2000. Испания стала второй после Италии европейской страной по численности заразившихся и умерших от коронавируса.
 
 
 
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Теги: Венгрия, болезнь, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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