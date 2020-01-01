Первый человек умер от коронавируса в Венгрии
По официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 32 случая заражения вирусом, 159 человек находятся на карантине.
75-летний мужчина стал первым человеком, который умер от коронавируса в Венгрии, сообщает венгерское издание hvg.hu.
Мужчина умер после того, как его доставили в будапештскую больницу в 18 районе венгерской столицы с пневмонией. Ему провели анализ на коронавирус и он оказался положительным.
Издание отмечает, что ранее об этом пациенте СМИ не сообщали.
По официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 32 случая заражения вирусом. 159 человек находятся на карантине.
Венгрия закрыла свои границы с Австрией и Словенией, закрыла все школы и ограничила проведение массовых мероприятий.
Напомним, что за минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли почти 100 человек, заразились — около 2000. Испания стала второй после Италии европейской страной по численности заразившихся и умерших от коронавируса.
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