Черногория - единственная страна Европы без коронавируса

Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания из-за коронавируса нового типа.

В Черногории еще нет коронавируса

По официальным данным черногорской власти, в стране пока не зафиксирован ни один случай COVID-19, сообщает Европейская правда.

Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания из-за коронавируса нового типа.