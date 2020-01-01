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Черногория - единственная страна Европы без коронавируса

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Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания из-за коронавируса нового типа.
В Черногории еще нет коронавируса
В Черногории еще нет коронавируса
 
По официальным данным черногорской власти, в стране пока не зафиксирован ни один случай COVID-19, сообщает Европейская правда.
 
Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания из-за коронавируса нового типа.
 
Как рассказала в эфире черногорского телевидения доктор Радика Райчевич, общее количество людей, которых в Черногории проверили на коронавирус, составляет 69. До сих пор все результаты тестов были отрицательными.
 
Черногория - последняя страна Европы, в которой нет официально подтвержденных случаев болезни, из-за которой ВОЗ объявила пандемию.
 
По состоянию на пятницу Черногория ввела запрет на общественные собрания и закрыла школы, порты и некоторые пограничные переходы как минимум на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.
 
Напомним, что в Венгрии от коронавируса умер первый человек - 75-летний мужчина.
 
За минувшие сутки в Испании от коронавируса умерли почти 100 человек, заразились — около 2000. Испания стала второй после Италии европейской страной по численности заразившихся и умерших от коронавируса.
 
 
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Теги: Черногория, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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