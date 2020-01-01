В Чехии объявили общенациональный карантин

Ограничения на свободное передвижение граждан внутри страны будут действовать с 16 по 24 марта.

Правительство Чехии приняло решение ввести в стране общенациональный карантин. Об этом 15 марта сообщил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, карантин вводится с 00.00 (01.00 по киевскому времени) 16 марта в целях усиления борьбы с распространением COVID-19 и максимального ограничения контактов между больными и здоровыми.

Он будет длиться две недели - до 06.00 по центральноевропейскому времени (07.00 по киевскому времени) 24 марта.

"Мы приняли решение ограничить свободное передвижение граждан и воспрепятствовать распространению коронавируса (в Чехии)," - подчеркнул Бабиш.

Согласно режиму карантина, на улицах чешских населенных пунктов будет разрешено находиться минимальному количеству людей. При общении гражданам предписывается держаться друг от друга на расстоянии двух метров.

Полиция будет строго контролировать выполнение правил карантина, для нарушителей предусмотрены штрафы. Ограничение движения общественного транспорта не планируется.

По последним данным, в стране зарегистрированы 253 случая COVID-19. Два человека находятся в тяжелом состоянии, оба - водители такси Uber.

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