В трех странах Европы резко выросла смертность от коронавируса

За сутки от COVID-19 в Италии скончались 368 человек, в Испании - 96. Во Франции зафиксировали 31 смертельный исход.

Италия лидирует по смертности от коронавируса в Европе

Власти Италии сообщили в воскресенье, 15 марта о резком росте числа погибших от заболевания, вызванного вирусом COVID-19. За сутки скончались 368 человек, увеличив общий список жертв коронавируса до 1806.

Это больше половины всех смертельных случаев от коронавируса COVID-19 за пределами Китая, откуда эпидемия начала распространяться по миру.

Число инфицированных в Италии за сутки увеличилось на 3590 до 24 747 человек.

Испания остается второй по масштабам распространения эпидемии страной в Европе.

Там за сутки скончалось еще 96 человек, в результате общее число жертв коронавируса составило 262 человека. Количество заболевших выросло не так стремительно, на 1407 случаев, доведя общее число инфицированных до 7798.

Во Франции за сутки скончался 31 человек, таким образом, общее число погибших достигло 120, заявил министр здравоохранения Ольвье Веран.

Общее число инфицированных выросло до 5400 случаев, почти на тысячу человек за сутки.

Несмотря на эпидемию, в воскресенье во Франции прошел первый тур муниципальных выборов. Была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей.

Германия объявила о частичном закрытии границ с Францией, Швейцарией, Австрией , Люксембургом и Данией. Эта мера вступает в силу с 8 утра в понедельник, 16 марта.

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