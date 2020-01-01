Ирак направил жалобу в Совбез ООН из-за ударов США

Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после американских авиаударов.

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки для защиты своего суверенитета после недавних ударов США. Об этом 16 марта сообщило РИА Новости

"Ирак работает над тем, чтобы мобилизовать усилия всех друзей и партнеров для поддержки его позиции в защиту уважения суверенитета после недавних воздушных ударов США по объектам безопасности страны, приведших к гибели и ранению людей", - подчеркнул ас-Сахаф.

Он отметил, что Багдад направил жалобу в Совет безопасности ООН "по поводу американских ударов по иракским правительственным учреждениям, которые Ирак считает грубым нарушением своего суверенитета и агрессией против его территории".

Обстрел стал ответом на ракетные удары по базе сил коалиции Таджи на севере Багдада. Тогда жертвами атаки стали двое американских военнослужащих и британец.

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