COVID-19 в Китае: выздоровели почти 84% зараженных

Из 80,8 тысячи инфицированных на территории страны 67,7 тысячи излечились и более трех тысяч скончались.

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 860, из них 3213 пациентов скончались, 67 749 - излечились. Об этом 16 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние сутки в КНР зафиксировали 16 новых случаев заболевания и 14 летальных исходов.

Из общего числа зараженных в настоящий момент болеют 9898 человек (3032 человека находятся в тяжелом состоянии).

Число ввозных случаев заражения достигло 123.

На данный момент за пределами Китая больше половины всех смертельных случаев от COVID-19 приходится на Италию . По последним данным, в стране инфицированы более 24 тысяч человек, скончались 1,8 тысячи.

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