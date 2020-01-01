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COVID-19 в Китае: выздоровели почти 84% зараженных

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Из 80,8 тысячи инфицированных на территории страны 67,7 тысячи излечились и более трех тысяч скончались.
В Китае падает число зараженных коронавирусом
В Китае падает число зараженных коронавирусом
 
В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 860, из них 3213 пациентов скончались, 67 749 - излечились. Об этом 16 марта сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
 
За последние сутки в КНР зафиксировали 16 новых случаев заболевания и 14 летальных исходов.
 
Из общего числа зараженных в настоящий момент болеют 9898 человек (3032 человека находятся в тяжелом состоянии).
 
Число ввозных случаев заражения достигло 123.
 
Напомним, 12 марта власти КНР заявили, что в стране пройден пик распространения коронавируса.
 
На данный момент за пределами Китая больше половины всех смертельных случаев от COVID-19  приходится на Италию. По последним данным, в стране инфицированы более 24 тысяч человек, скончались 1,8 тысячи.

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Теги: Китай, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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