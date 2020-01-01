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США начинают испытание вакцины от коронавируса на людях – СМИ

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Испытания вакцины будут проводиться на 45 молодых и здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле.
На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев
На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев

Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса COVID-19 получит экспериментальную дозу 16 марта, в понедельник. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правительстве США.

Утверждается, что испытания будут проводиться на 45 молодых и здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute с различными дозами вакцины, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

"Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания – убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям", – сказал источник агентства.

Кроме того, компания Inovio Pharmaceuticals попытается начать испытания своей вакцины в в апреле при участии нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.

На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли.

В феврале сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от COVID-19, которую планируется испытать на людях.

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Теги: вирусы, медицина, США, Лекарственные препараты, вакцина, эпидемия, лекарство, лекарства, вакцинация, Коронавирус, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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