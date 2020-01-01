США начинают испытание вакцины от коронавируса на людях – СМИ

Испытания вакцины будут проводиться на 45 молодых и здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле.

На полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев

Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса COVID-19 получит экспериментальную дозу 16 марта, в понедельник. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правительстве США.

Утверждается, что испытания будут проводиться на 45 молодых и здоровых волонтерах в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute с различными дозами вакцины, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

"Вероятность заражения участников эксперимента исключена, так как образцы не содержат вируса. Задача испытания – убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям", – сказал источник агентства.

Кроме того, компания Inovio Pharmaceuticals попытается начать испытания своей вакцины в в апреле при участии нескольких десятков добровольцев в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити, штат Миссури.

На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тысячам, 65 человек погибли.

В феврале сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от COVID-19, которую планируется испытать на людях.

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