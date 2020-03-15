Украинцы "застряли" в Европе: рейсы отменили по ошибке

Речь идет об авиакомпаниях Lufthansa и Austrian airlines, также пассажиры сообщают о возможной отмене некоторых рейсов WizzAir.

Некоторые евпропейские авиакомпании уже в воскресенье, 15 марта, отменили рейсы в украинские аэропорты, а уведомили об этом пассажиров в понедельник, 16 марта, пишет ЕП.

Речь идет об авиакомпаниях Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa).

Так, в воскресенье в Киев не вылетели два рейса из Франкфурта LH 1492 и LH 1494. Их вылет был отменен в последний момент, пассажиры (в том числе транзитные) не были предупреждены об отмене. В Вене так же неожиданно был отменен рейс в Киев OS 667, который должен был прибыть в Киев в 00:15.

В связи с этим в обоих аэропортах "застряло" много украинцев, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.

Также статус "отмененных" имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник - три из Франкфурта, 2 из Мюнхена, 2 из Вены.

По данным МИД, причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник, дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне.

Еще пассажиры сообщают об отмене крайней мере части рейсов в города Украины других европейских авиакомпаний. По их словам, в понедельник, 16 марта, будут отменены некоторые рейсы WizzAir.