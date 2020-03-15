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Украинцы "застряли" в Европе: рейсы отменили по ошибке

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Речь идет об авиакомпаниях Lufthansa и Austrian airlines, также пассажиры сообщают о возможной отмене некоторых рейсов WizzAir.
Украинцы "застряли" в аэропортах Европы
Украинцы "застряли" в аэропортах Европы
dailymail.co.uk
 
Некоторые евпропейские авиакомпании уже в воскресенье, 15 марта, отменили рейсы в украинские аэропорты, а уведомили об этом пассажиров в понедельник, 16 марта, пишет ЕП.
 
Речь идет об авиакомпаниях Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa).
 
Так, в воскресенье в Киев не вылетели два рейса из Франкфурта LH 1492 и LH 1494. Их вылет был отменен в последний момент, пассажиры (в том числе транзитные) не были предупреждены об отмене. В Вене так же неожиданно был отменен рейс в Киев OS 667, который должен был прибыть в Киев в 00:15.
 
В связи с этим в обоих аэропортах "застряло" много украинцев, пытающихся вернуться на родину до 17 марта, когда регулярное сообщение будет прекращено.
 
Также статус "отмененных" имеют все рейсы группы Lufthansa на понедельник - три из Франкфурта, 2 из Мюнхена, 2 из Вены.
 
По данным МИД, причиной отмены стала ошибка авиакомпании, которая решила, что запрет на полеты начинается на сутки раньше.
 
Сейчас решается вопрос о том, чтобы пассажиры смогли вылететь в понедельник, дипломаты планируют переговоры с главным офисом авиакомпании в Кельне.
 
Еще пассажиры сообщают об отмене крайней мере части рейсов в города Украины других европейских авиакомпаний. По их словам, в понедельник, 16 марта, будут отменены некоторые рейсы WizzAir.
 
Напомним, до закрытия авиасообщения МАУ выполнит ряд дополнительных рейсов.
 
Еще сообщалось, что убытки авиакомпаний от коронавируса могут достигать 113 млрд долларов.
 
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Теги: МИД Украины, пассажиры, рейс, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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