В Нигерии взорвался нефтепровод: 15 жертв

Взрыв разрушил около 50 зданий, включая колледж и отель. Без жилья остались более 200 человек.

По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве на участке нефтепровода в пригороде столицы Нигерии – города Лагос. Об этом сообщает местное издание Vanguard в понедельник, 16 марта.

Отмечается, что ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек. Взрывом разрушены около 50 зданий, включая сам колледж и отель. Без жилья остались более 200 человек.

Власти пока не установили причину взрыва и его эпицентр. Компания-оператор нефтепровода опровергла информацию о самовольной врезке в трубу для несанкционированного отбора топлива.

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Ранее в Нигерии взорвался бензовоз, в результате случившегося не менее полусотни человек погибли и еще 70 получили ожоги. Взрыв произошел, когда люди собирали топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза.

А в Танзании при взрыве бензовоза в городе Морогоро погибли почти 100 человек. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету.

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