Больной коронавирусом рассказал о страхе и симптомах болезни

Британец отметил, что не хотел бы снова инфицироваться.

Гражданин Британии Эндрю О'Дуайер, который инфицировался коронавирусом в Италии, а сейчас, по прогнозам врачей, идет на поправку, рассказал о симптомах жуткого китайского недуга.

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Своей историей болезни мужчина поделился в интервью ВВС.

Мужчина рассказал, что о и еще 20 человек из его туристической группы, заразились на горнолыжном курорте в Италии. По возвращении домой он решил остаться дома и изолировать себя в качестве меры предосторожности.

Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня есть коронавирус. Но прошло более недели, прежде чем появились симптомы, - рассказал больной.

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Среди главных симптомов коронавируса Эндрю назвал "довольно изнурительный и ужасный кашель" и лихорадку. С лимхорадкой ему помог справиться прием жаропонижающих. Он отметил, что все симптомы "ничем не отличаются от обычных симптомов гриппа".

Несмотря на распространенное мнение, что коронавирус в первую очередь сказывается на пожилых людях с хроническими тяжелыми заболеваниями (астма, диабет, болезни сердца), наличие диабета 1 типа не повлияло на протекание болезни, - сказал британец.

При этом мужчина добавил, что очень бы не хотел снова заразиться, поскольку боится не увидеть свою семью. На время изоляции жена и сын британца живут отдельно.

Напомним, в Киеве отказались проверить на коронавирус больную пневмонией. Появились первые детали медицинского скандала.

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