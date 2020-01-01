День весеннего равноденствия-2020: дата и приметы

В 2020 году дата весеннего равноденствия смещена из-за того, что год високосный.

День весеннего равноденствия приходится на 21 марта. Но, в 2020 году оно наступит в пятницу, 20 марта, в 5 часов 50 минут по киевскому времени.

Такое смещение произошло из-за различия между календарным и астрономическим годом. А также 2020 год - високосный. В этот день световой период становится равным ночному.

Наши предки считали, что в этот день природа полностью вступает в весеннюю фазу, а погода будет только улучшаться. Именно в этот день Солнце переходит в знак Овна, поэтому он считается астрологической весной.

Так, в некоторых странах в день весеннего равноденствия даже празднуют начало нового года: в Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Приметы и запреты на День весеннего равноденствия

Ранее считалось, что если в день весеннего равноденствия будет мороз, то холода продлятся еще 40 дней. Также - если птицы возвращались в День весеннего равноденствия – ждали хороший урожай пшеницы.

Считалось, что в этот день сбываются все желания, а сны - вещие. Веселье в день весеннего равноденствия должно было принести удачу на весь год.

Именно из-за этого в День весеннего равноденствия запрещено думать о неприятностях, создавать конфликты и делать плохие поступки. Под запрет попадают ссоры, негатив и даже апатия.

Наши предки верили, что в этот день нельзя сажать вербу и выходить на улицу без свечи. Считалось, что вечером могут быть шабаши нечистой силы, а свет свечи может от нее защитить.

Ранее сообщалось, что когда празднуем Пасху-2020 и сколько будет выходных. Также Корреспондент писал о дате и календаре питания на Великий пост-2020.

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