У Новой Зеландии на карантин задержали лайнер Golden Princess
В Новой Зеландии власти не пустили в порт круизное судно Golden Princess после того, как на борту обнаружили трех пассажиров с симптомами коронавируса. Инцидент произошел у города Крайстчерч, сообщает AFP.
"Никого из находящихся на борту не выпустят с судна, пока не будут известны результаты", - заявил генеральный директор по вопросам здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд.
Отмечается, что на борту находятся 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа.
По словам Блумфилда, троих пассажиров отправили на карантин. У одного из них обнаружили симптомы Covid-19. Сейчас на судне ждут результатов теста больного.
Как известно, Golden Princess стал третьим кораблем компании Princess Cruises, который не может пришвартоваться из-за вспышки коронавируса.
Ранее у берегов Японии на карантине находился лайнер Diamond Princess. На борту лайнера находилось более 3,7 тысячи человек. Среди них - 25 украинцев.
Позже у берегов США на карантине находился лайнер Grand Princess, на борту которого находилось 3,5 тысячи человек. Среди них - 49 украинцев.
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