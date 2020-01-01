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У Новой Зеландии на карантин задержали лайнер Golden Princess

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На борту выявили трех пассажиров с симптомами коронавируса. Судно, на борту которого 3,7 тысячи человек, ждет результатов их анализов.
На судне Golden Princess три подозрения на коронавирус
На судне Golden Princess три подозрения на коронавирус
cruisetips.ru

В Новой Зеландии власти не пустили в порт круизное судно Golden Princess после того, как на борту обнаружили трех пассажиров с симптомами коронавируса. Инцидент произошел у города Крайстчерч, сообщает AFP.

"Никого из находящихся на борту не выпустят с судна, пока не будут известны результаты", - заявил генеральный директор по вопросам здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд.

Отмечается, что на борту находятся 2600 пассажиров и 1100 членов экипажа.

По словам Блумфилда, троих пассажиров отправили на карантин. У одного из них обнаружили симптомы Covid-19. Сейчас на судне ждут результатов теста больного.

Как известно, Golden Princess стал третьим кораблем компании Princess Cruises, который не может пришвартоваться из-за вспышки коронавируса.

Ранее у берегов Японии на карантине находился лайнер Diamond Princess. На борту лайнера находилось более 3,7 тысячи человек. Среди них - 25 украинцев.

Позже у берегов США на карантине находился лайнер Grand Princess, на борту которого находилось 3,5 тысячи человек. Среди них - 49 украинцев.

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Теги: Новая Зеландия, лайнер, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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