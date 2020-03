Папа Римский молился об окончании пандемии коронавируса на улицах Рима

Папа Римский Франциск пешком и без маски прошел в молитве пустынными улицами Рима, а также помолился в двух храмах Рима. Об этом в соцсети Twitter сообщает AFP.

"Папа Франциск покинул Ватикан в воскресенье, чтобы помолиться в римском соборе о жертвах коронавируса", - пишет издание.

Папа молился перед чудотворным распятием, которое по преданию спасло Рим от эпидемии чумы в 1522 году.

На кадрах видно, как 83-летний понтифик и его охранники шли по улицам без масок.

VIDEO: Pope prays at Great Plague church as Italy #coronavirus toll mounts - hitting a one-day high of 368 deaths.



The 83-year-old pontiff made an unannounced visit to a church with a crucifix from the time of the Great Plague pic.twitter.com/gREYommmBU