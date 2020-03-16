Израиль просит туристов покинуть страну

Иностранцы не могут продолжать путешествие по стране и должны покинуть ее при первой возможности.

Власти Израиля ужесточили карантин и просят иностранных граждан вернуться домой. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на сообщения министерств страны.

Так, распоряжение Министерства здравоохранения Израиля от 14 марта 2020 года гласит, что туристы не могут продолжить путешествие, посещая достопримечательности. Все иностранные граждане должны оставаться в гостиницах и вернуться домой при первой возможности.

Гостиницы обязаны обеспечить проживание гостей таким образом, чтобы в помещении единовременно могли находиться не более 10 человек.

Также с минувшего уикенда в Израиле закрыты все заведения, касающиеся культуры, досуга, детские сады и школы. Запрещено собираться в количестве более 10 человек в одном помещении. Рекомендовано держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, по возможности, сотрудников переводят на удаленный режим работы.

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