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В Польше коронавирус нашли у двух украинцев

Комментариев: 1
Сообщается, что один из них прибыл непосредственно из Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Минздрава

Среди 25 случаев заражения короновирусом, подтвержденных на территории Польши, два случая зарегистрированы у граждан Украины. Об этом пишет издание Wprost.pl со ссылкой на Министерство здравоохранения Польши.

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Отмечается, что один украинец приехал из Германии, а другой – непосредственно из Украины.

“Один из них был диагностирован в Тыхы, а другой в Цешине - пациент из инфекционного отделения больницы в Цешине оказался в изоляции - его отправили домой в хорошем состоянии; мы знаем, что он приехал из Германии. Второй пациент госпитализирован в больнице в Тыхы - он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции“, - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская.

Напомним, сегодня в Украине подтвердили еще два случая коронавируса. По состоянию на понедельник 10:00, в Украине зафиксировано пять заболевших на коронавирус.

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Теги: Польша, коронавирус, Германия
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Комментариев (1)
avtotrend    16.03.2020, 13:28
Оценка:  +4
avtotrend
Неееее, ошиблись, в Украине всего то два случая!
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