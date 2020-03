В Нидерландах стоят огромные очереди за марихуаной

Огромные очереди в Нидерландах выстроились в магазины, где продается марихуана. Фото и видео очередей опубликованы в соцсети Twitter.

В стране был объявлен карантин из-за пандемии коронавируса, и местные жители поспешили запастись разрешенным в стране веществом.

В воскресенье многие пытались пополнить запасы до закрытия магазинов.

Here's a scene from another Dutch city, Utrecht, where people are also standing in line to stock up on weed before the #COVID19 lockdown kicks in. pic.twitter.com/MhhUTIoAdW