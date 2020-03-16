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В России 93 случая заражения коронавирусом

Комментариев: 3
4 человека выздоровели и выписаны из больницы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA\UPG

В Российской Федерации зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. 86 из этих заражений были завезены из других стран. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на слова руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову.

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Голикова рассказала, что 4 пациента выздоровели и выписаны из больницы. 

"В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны", - отметила Голикова.

Чиновник уточнила, что 79 человек находятся в стационаре, у 57 из пациентов заболевание протекает в легкой форме, без симптомов.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в РФ расширяются возможности для граждан пройти тесты на коронавирус даже при отсутствии каких-либо симптомов. Данными мерами будут заниматься органы здравоохранения России.

Напомним, в Иране зафиксировано рекордное количество заражений за сутки.

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Теги: коронавирус, Россия, РФ
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    16.03.2020, 16:40
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Да похеру.
Кайдаш    16.03.2020, 16:35
Оценка:  +2
Кайдаш
Не помогло, видать, камлание бурятских шаманов ((((. Надо ГлавПопа Кирилку просить бесов изгнать из земли руцкой...
Негорро    16.03.2020, 16:19
Оценка:  -5
Негорро
А у нас что,думаете меньше?В России хотя бы власть есть и тесты в необходимом количестве.А у нас?Сплошной пердеж в муку,типа единичные случаи.В ЕС российских гастеров в десятки раз меньше было чем наших.Вот и думайте.)))))))))))
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