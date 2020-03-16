В России 93 случая заражения коронавирусом

4 человека выздоровели и выписаны из больницы.

В Российской Федерации зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. 86 из этих заражений были завезены из других стран. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на слова руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову.

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Голикова рассказала, что 4 пациента выздоровели и выписаны из больницы.



"В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны", - отметила Голикова.



Чиновник уточнила, что 79 человек находятся в стационаре, у 57 из пациентов заболевание протекает в легкой форме, без симптомов.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в РФ расширяются возможности для граждан пройти тесты на коронавирус даже при отсутствии каких-либо симптомов. Данными мерами будут заниматься органы здравоохранения России.



Напомним, в Иране зафиксировано рекордное количество заражений за сутки.

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