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МВФ выделит 1 трлн на борьбу с вирусом COVID-19

Комментариев: 1
Украина также получит финансовую помощь от МВФ.
Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева
wikipedia.org

Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн для оказания помощи странам в борьбе с вирусом COVID-19. Это первоначальный ответ на пандемию. Об этом говорится на сайте ЕБРР

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“Карантин и соблюдение социальной дистанции - это верный рецепт для преодоления влияния COVID-19 на общественное здоровье, а безопасность мировой экономики требует абсолютно противоположных мер“, - заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Так, 50 млрд долларов могут быть выделены развивающимся странам, к которым относится и Украина.

Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью, - добавила Георгиева.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять “программу антикризисных мер“, считает глава НБУ. 

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Теги: МВФ, Коронавирус, Помощь, Кредиты
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Комментариев (1)
korvin_ral    16.03.2020, 17:20
Оценка:  0
korvin_ral
Украина не получит ничего. Так как деньги "распилят" высшие эшелоны.
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