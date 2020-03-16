МВФ выделит 1 трлн на борьбу с вирусом COVID-19
Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн для оказания помощи странам в борьбе с вирусом COVID-19. Это первоначальный ответ на пандемию. Об этом говорится на сайте ЕБРР.
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“Карантин и соблюдение социальной дистанции - это верный рецепт для преодоления влияния COVID-19 на общественное здоровье, а безопасность мировой экономики требует абсолютно противоположных мер“, - заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
Так, 50 млрд долларов могут быть выделены развивающимся странам, к которым относится и Украина.
Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью, - добавила Георгиева.
Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять “программу антикризисных мер“, считает глава НБУ.
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