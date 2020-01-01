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Египет прекращает авиасообщение с 19 марта

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Все желающие иностранные граждане могут покинуть страну через все аэропорты страны до четверга.
Запрет будет действовать с 19 по 31 марта
Запрет будет действовать с 19 по 31 марта

Египет прекращает авиасообщение с 19 по 31 марта. Об этом сообщил в понедельник, 16 марта, в Каире глава правительства Мустафа Мадбули, передает ТАСС.

"С четверга и до 31 марта прекращается авиасообщение через все аэропорты страны. Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока", - заявил он на пресс-конференции.

По словам премьер-министра, только эта мера, как ожидается, обернется убытками государству в размере 2,25 млрд ег. ф. (свыше $143 млн), а общие потери казны могут составить 113 млрд ег. ф. (более $7 млрд).

Ранее первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко сообщил, что украинцам придется самостоятельно планировать возвращение из Египта.

Консул МИД летит в Египет на помощь украинским туристам

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Теги: вирусы, Вирус, Египет, авиаперелет, авиаперевозки, Коронавирус, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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