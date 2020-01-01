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МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с COVID-19

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На счету Фонда сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов.
У МВФ сейчас 40 действующих соглашений
У МВФ сейчас 40 действующих соглашений
 
Международный валютный фонд готов выделить 1 триллион долларов кредитов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, заявила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, говорится на сайте МВФ.
 
"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - говорится в сообщении.
 
Таким образом, развивающимся странам могут предоставить порядка 50 млрд долларов.
 
До 10 млрд долларов могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.
 
У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого кризисного финансирования.
 
Фонд уже получил запросы о помощи от еще 20 стран, в ближайшие дни за ними будут следить. 
 
В целом МВФ может удовлетворить потребности 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества.
 
"Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним методом, одним регионом или одной страной", - заявила Георгиева.
 
Ранее стало известно, что ЕС выделит 25 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом.
 
В начале марта появилась информация, что Всемирный банк выделит 12 миллиардов на борьбу с COVID-19.

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Теги: кредиты, МВФ, деньги, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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