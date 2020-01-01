МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с COVID-19

На счету Фонда сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов.

Международный валютный фонд готов выделить 1 триллион долларов кредитов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, заявила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева, говорится на сайте МВФ.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - говорится в сообщении.

Таким образом, развивающимся странам могут предоставить порядка 50 млрд долларов.

До 10 млрд долларов могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого кризисного финансирования.

Фонд уже получил запросы о помощи от еще 20 стран, в ближайшие дни за ними будут следить.

В целом МВФ может удовлетворить потребности 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества.

"Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним методом, одним регионом или одной страной", - заявила Георгиева.

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