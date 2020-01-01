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Безлюдные каналы в Венеции стали очень чистыми

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Отсутствие туристов из-за эпидемии коронавируса положительно сказалось на чистоте венецианских каналов.
Венецианские каналы очистились
Венецианские каналы очистились
Facebook/Venezia pulita

Водные каналы Венеции стали очень чистыми из-за прекращения массового движения по ним.

Из-за пандемии коронавируса, в Венеции прекратился наплыв туристов. Это закономерно повлияло на чистоту каналов. Местные жители говорят, что воды каналов стали чище, чем когда-либо.

Жители Венеции публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, что вода каналов довольно прозрачная.

 

 

 
 

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Теги: экология, Италия, Венеция, канал, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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