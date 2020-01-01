Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за COVID-19

Сессия была запланирована на 20-24 апреля, но теперь было принято решение отменить пленарное заседание.

Весенняя сессия Парламентской ассамблея Совета Европы отменена в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба организации в понедельник, 16 марта.

"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что "аннулирование (отмена сессии - ред.) учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".

Отметим, что ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта. ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.

Ранее сообщалось, что МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с COVID-19. На счету Фонда сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов.

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