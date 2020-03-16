В МВФ назвали три стимула для борьбы с кризисом из-за коронавируса

Фонд подчеркнул необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов: фискальных, денежно-кредитных и регуляторных.

МВФ дал рекомендации, призванные помочь странам в борьбе с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева в понедельник, 16 марта.

Чтобы противостоять кризису, необходимы скоординированные и синхронизированные глобальные финансовые стимулы, подчеркнула Георгиева.

В первую очередь, речь идет о фискальных стимулах.

"Дополнительные налоговые стимулы будут необходимы для предотвращения долговременного экономического ущерба", - заявила глава МВФ.

Во время глобального финансового кризиса фискальные стимулы стран G20 составили около 2% от ВВП, или более 900 миллиардов долларов в сегодняшних деньгах, только в 2009 году.

Также речь идет о денежно-кредитной политике. В странах с развитой экономикой центральные банки должны продолжать поддерживать спрос и повышать доверие, смягчая финансовые условия и обеспечивая приток кредитов в реальную экономику. Федеральная резервная система США объявила о дальнейшем снижении процентных ставок, покупке активов, и снижении резервных требований, рассказала Георгиева.

Отмечается, что накануне крупные центральные банки предприняли решительные скоординированные действия по смягчению денежно-кредитной политики и открытию линий свопа, чтобы уменьшить стресс на мировом финансовом рынке.

Наконец, регуляторный ответ. Надзорные органы финансовой системы должны стремиться поддерживать баланс между сохранением финансовой стабильности, поддержанием устойчивости банковской системы и поддержанием экономической активности.

"Вся эта работа - от денежно-кредитной до фискальной и регулирующей - наиболее эффективна, когда реализуется согласованно", - резюмировала она.

Напомним, что ранее Зеленский инициировал переговоры с МВФ о финансовой помощи. Он также анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений в связи с карантином.

Также сообщалось, что МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с COVID-19. На счету Фонда сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно 200 млрд долларов.

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